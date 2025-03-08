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        Menteşe'de kadınlara hijyen desteği verilecek

        Menteşe Belediyesi, kadın personelin ekonomik yükünü hafifletmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, kadın personeline her ay 500 lira hijyen desteği ödemesi yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:29
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        Menteşe'de kadınlara hijyen desteği verilecek
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        Menteşe Belediyesi, kadın personelin ekonomik yükünü hafifletmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, kadın personeline her ay 500 lira hijyen desteği ödemesi yapacak.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kadın personelin her ay karşılaştıkları maliyetleri azaltmak amacıyla 500 lira hijyen desteği uygulamasını hayata geçirdiklerini, bu desteğin, hem ekonomik anlamda onların yanlarında olduğumuzu göstermenin, hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmanın bir yolu olduğunu ifade etti.

        Köksal, kadın olarak emeğe değer verdiklerini, personelin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini anlatarak bunun, sadece ekonomik bir destek değil; aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artıracak da bir uygulama olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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