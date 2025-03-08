Menteşe'de kadınlara hijyen desteği verilecek

Menteşe Belediyesi, kadın personelin ekonomik yükünü hafifletmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, kadın personeline her ay 500 lira hijyen desteği ödemesi yapacak.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kadın personelin her ay karşılaştıkları maliyetleri azaltmak amacıyla 500 lira hijyen desteği uygulamasını hayata geçirdiklerini, bu desteğin, hem ekonomik anlamda onların yanlarında olduğumuzu göstermenin, hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmanın bir yolu olduğunu ifade etti.

Köksal, kadın olarak emeğe değer verdiklerini, personelin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini anlatarak bunun, sadece ekonomik bir destek değil; aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artıracak da bir uygulama olduğunu belirtti.