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        Muğla Valisi Akbıyık, engelli bireyler ve aileleri ile iftarda buluştu

        Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, engelli ve aileleri ile iftarda biraraya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:39
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        Muğla Valisi Akbıyık, engelli bireyler ve aileleri ile iftarda buluştu
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, engelli ve aileleri ile iftarda biraraya geldi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında kurulan iftar sofrasında engelli ve aileleri ile sohbet eden Akbıyık, masaları tek tek dolaşarak engelli ve aileleriyle yakından ilgilendi.

        Vali Akbıyık, misafirleriyle sohbet ederek, istek talep ve önerilerini dinledi.

        İftardan sonra konuşan Akbıyık, engel tanımayan dostları ive aileleriyle iftarda bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Muğla'da engellilerin sabır ve gayretleriyle herkese örnek olduğunu belirten Akbıyık, "Sizleri hayatın içinde gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Hayatın içinde yer almanız için emek, gayret ve fedakarlık gösteren ailelerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

        Engellilerin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Vali Akbıyık, tüm kurum ve kuruluşlarla 365 gün 24 saat engelliler ve ailelerinin hizmetinde olduğunu dile getirdi.

        Çocuklar için yüz boyama ve pamuk şekeri ikramı yapılan programda Vali İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık misafirleri ile fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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