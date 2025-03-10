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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 21:41 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:41
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 770 lira ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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