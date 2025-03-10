Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 770 lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.
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