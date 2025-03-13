Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı düzenlendi

Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Belediye İş Hanı önünde düzenlenen etkinliğe Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra diğer takımların taraftarları da katıldı.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Morkaya, gazetecilere, ramazan ayının kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi.

Toplumsal dayanışma, paylaşma, yardımlaşma bağlarının güçlendiği, hoşgörünün arttığı ramazan ayında bir sofrada buluşmak amacıyla iftar düzenlediklerini ifade eden Morkaya, "Bu anlamda iftarımıza sadece takımımıza gönül vermiş renktaşlarımız değil, tüm takımların taraftarlarını davet ettik. Amacımız ramazan ayının maneviyatını hep birlikte yaşamak." dedi.

Yemeğin ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına karşı mücadele edecek Fenerbahçe'nin galibiyeti için dua edildi.

Programa, Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.