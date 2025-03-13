Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı düzenlendi

        Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:56 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı düzenlendi
        ABONE OL

        Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi Belediye İş Hanı önünde düzenlenen etkinliğe Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra diğer takımların taraftarları da katıldı.

        Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Morkaya, gazetecilere, ramazan ayının kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi.

        Toplumsal dayanışma, paylaşma, yardımlaşma bağlarının güçlendiği, hoşgörünün arttığı ramazan ayında bir sofrada buluşmak amacıyla iftar düzenlediklerini ifade eden Morkaya, "Bu anlamda iftarımıza sadece takımımıza gönül vermiş renktaşlarımız değil, tüm takımların taraftarlarını davet ettik. Amacımız ramazan ayının maneviyatını hep birlikte yaşamak." dedi.

        Yemeğin ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına karşı mücadele edecek Fenerbahçe'nin galibiyeti için dua edildi.

        Programa, Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Muğla'da, 30 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da, 30 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Marmaris Ege Rallisi'nde start günü
        Marmaris Ege Rallisi'nde start günü
        Muğla'da kadın yaşam merkezi açıldı
        Muğla'da kadın yaşam merkezi açıldı
        Muğla'da 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup
        Muğla'da 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup
        16. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        16. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        Minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı