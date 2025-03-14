2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris'te başladı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris Ege Rallisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

Organizasyonun Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni startı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve ilçe protokolünce verildi.

Ege Otomobil Spor Kulübünce (EOSK) düzenlenen Marmaris Ege Rallisi'ne 45 otomobil katıldı.

Araçlar, seremoninin ardından İçmeler Mahallesi'ndeki 1,8 kilometrelik SSS Marmaris etabını geçerek garaja geldi.

- Yarışma programı

Marmaris Ege Rallisi'nde ekipler, yarın 3 etaptan oluşan ve Bördübet, Selimiye, İçmeler rotasını içeren turu tamamlayarak Asparan'da kurulacak servis alanına dönecek. Ardından sporcular, aynı etapları bir kez daha geçerek saat 16.30'dan itibaren birinci bölümü bitirecek.

Rallide 16 Mart Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgesinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek.

Ödül töreni ise saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek.