Hakemler ve gazeteciler iftar programında buluştu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Muğla Şubesi organizasyonunda gazeteciler ve hakemler iftarda bir araya geldi.

TFFHGD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi ve Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin ev sahipliğinde İçmeler Mahallesi'nde bir restoranda gazeteciler, gözlemciler ve hakemler birlikte iftar yaptı.

Erçetin, iftar sonrasında yaptığı açıklamada, "Basın mensuplarıyla iftarda buluşmak istedik. Ali Zağlı Başkanımız bizi onurlandırdı. Hep birlikte aile ortamında iftarda bir araya geldik. Gazetecilerle yol yürümek güzel iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

İftara, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zağlı, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, dernek üyesi Hakem Ali Akdeniz, hakemler, gözlemciler ile gazeteciler katıldı.