Fethiye'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2025 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında verilen desteklerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (FTSO) düzenlenen toplantıda, 9 Nisan 2025'te sona erecek, KKYDP kapsamında tarımı ve çiftçiyi desteklemek üzere verilen hibe destekleri ile son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 olan Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi programı hakkında detaylı bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Uzmanı İnşaat Mühendisi Şeyhmus Bayram KKYDP, Uzman Murat Tokdemir ise Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı hakkında sunum yaptı.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü uzmanları Şeyhmus Bayram Alptekin Gökal, Hacı Güloğlu, Murat Tokdemir verilen destekler hakkında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıda, inşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderlerinin desteklendiği KKYDP programında, yatırım konularına yüzde 50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 10 milyon lira, tamamlama yatırımlarında 9 milyon lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyonu yatırımlarında ise 8 milyon liraya kadar hibe verildiği bilgisi paylaşıldı.

KDV hariç hazırlanması gereken proje bütçesinin 8 milyon lira 1 kuruş altı olmaması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, canlı hayvan alımının hibe kapsamında olmadığı bildirildi.

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi programında ise yüzde 50 hibe oranı ile toplamda 5 milyon liraya kadar destek verilebileceği anlatıldı.