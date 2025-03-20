Muğla'da don vuran narenciye bahçelerinde hasar tespit çalışması yapılıyor

Muğla'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri don vuran narenciye bahçelerinde hasar tespit çalışması yürütüyor.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçesinde etkili olan don olayı çiftçileri olumsuz etkiledi. Don nedeniyle bahçelerdeki portakal, limon ve mandalina ağaçları zarar gördü.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bahçelerde hasar tespit çalışması yapmaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, gazetecilere, bölgede hasar tespitine devam ettiklerini, zarar gören üreticilerin arazilerini tek tek inceleyerek sahada onların yanında olduklarını söyledi.

Bölgede yapılan incelemeler sonucunda 71 mahallede yaklaşık 52 bin dekar alanda zarar tespit edildiğini belirten Baydar, "Zarar gören tüm alanların tespit edilebilmesi için çalışıyoruz. Üreticilerimizin meyve bahçelerinde yaşanan don afetini en az ekonomik kayıpla atlatabilmeleri için gerekli teknik desteği sağlayacağız ve bu çalışmaları TARSİM ile yürüteceğiz." dedi.

Bölgedeki üreticiler ise don olayının gelecek sezon için verim kaybına yol açabileceğini kaydetti.