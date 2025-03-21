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        Bodrum'da 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:30
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        Bodrum'da 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "Türk vatandaşı veya yabancıların yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" ve "kasten yaralama" suçlarından 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'nin (45) ilçede olduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mumcular Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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