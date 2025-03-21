Bodrum'da 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "Türk vatandaşı veya yabancıların yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" ve "kasten yaralama" suçlarından 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'nin (45) ilçede olduğu tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mumcular Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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