Yat yarışlarında Göcek Kış Trofesi'nin 3. ayağı, Fethiye'de başladı

Göcek Yat Kulübü Başkanı Onur Ugan, yaptığı açıklamada, üçüncü ayağı düzenlenen kış trofesinin ilk gününde üç yarış yapıldığını söyledi.

Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 11 yelkenli yat ve 81 sporcu katıldı.

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