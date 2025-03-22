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        Yat yarışlarında Göcek Kış Trofesi'nin 3. ayağı, Fethiye'de başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:17
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        Yat yarışlarında Göcek Kış Trofesi'nin 3. ayağı, Fethiye'de başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı başladı.

        Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 11 yelkenli yat ve 81 sporcu katıldı.

        Göcek koyundan start alan tekneler, Zeytin Ada batısında üçgen rotada mücadele etti.

        Göcek Yat Kulübü Başkanı Onur Ugan, yaptığı açıklamada, üçüncü ayağı düzenlenen kış trofesinin ilk gününde üç yarış yapıldığını söyledi.

        Yelkenlilerin eşsiz Göcek koylarında kıyasıya mücadele ettiğini dile getiren Ugan, yarışta renkli anların yaşandığını kaydetti.

        Etkinlik yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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