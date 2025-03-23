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        Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 18:11 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:11
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        Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

        Türkiye Kürek Federasyonunca organize edilen, Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesinin destekleriyle Çalış Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katıldı.

        Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.

        Yarışların ardından dereceye giren ekipler şöyle:

        Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Pera Kürek Kulübü, 3- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B

        Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3- 1779 Spor Kulübü

        Erkekler iki çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Alesta Kürek, 3- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü

        Kadınlar iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Kratos Spor Kulübü, 3- Winka Su Sporları

        Erkekler tek çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek Sporları Kulübü, 2- İstanbul Kartal Belediye Spor, 3- Sinop 1853 Spor Kulübü

        Kadınlar tek çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü, 3- Aviron Spor Kulübü

        Deniz küreği genç mix dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Çanakkale Kürek ve Kano, 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi

        Deniz küreği genç mix iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Sinop 1853 Spor Kulübü, 3- İzmir Kürek Kulübü

        Akademi erkekler iki çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü, 2- Atılım Üniversitesi, 3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

        Akademi erkekler tek çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B, 2- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü C, 3- Atılım Üniversitesi Spor Kulübü

        Organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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