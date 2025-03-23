Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.
Türkiye Kürek Federasyonunca organize edilen, Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesinin destekleriyle Çalış Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katıldı.
Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.
Yarışların ardından dereceye giren ekipler şöyle:
Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Pera Kürek Kulübü, 3- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B
Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3- 1779 Spor Kulübü
Erkekler iki çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Alesta Kürek, 3- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü
Kadınlar iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Kratos Spor Kulübü, 3- Winka Su Sporları
Erkekler tek çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek Sporları Kulübü, 2- İstanbul Kartal Belediye Spor, 3- Sinop 1853 Spor Kulübü
Kadınlar tek çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü, 3- Aviron Spor Kulübü
Deniz küreği genç mix dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Çanakkale Kürek ve Kano, 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Deniz küreği genç mix iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Sinop 1853 Spor Kulübü, 3- İzmir Kürek Kulübü
Akademi erkekler iki çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü, 2- Atılım Üniversitesi, 3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Akademi erkekler tek çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B, 2- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü C, 3- Atılım Üniversitesi Spor Kulübü
Organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.
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