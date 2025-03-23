Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı

Deniz küreği genç mix dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Çanakkale Kürek ve Kano, 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.

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