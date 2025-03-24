Bodrum'da 6. Acı Ot Festivali düzenlenecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6. Acı Ot Festivali düzenleneceği bildirildi.

Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği (OYDER) tarafından 5-6 Nisan'da Ortakent köy içinde gerçekleşecek festival kapsamında, bölgenin deneyimli şefleri yöresel lezzetleri ve ot yemeklerini ziyaretçiler için hazırlayacak.

Bodrum'un zengin mutfak kültürünü yansıtan özel menülerde, Ege'nin şifalı otları başrolde olacak. Usta şeflerin sunumları, hem lezzet dolu bir deneyim sunacak hem de yerel tatların yaşatılmasına katkı sağlayacak.

Festivale Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Esnaf Odası da destek veriyor.

Acı ot, baldıran, delikenker, turp otu, tilkişen ve ada marulu gibi şifalı otlar, Bodrum'un bereketli topraklarından toplanarak festival alanında yerini alacak.

Yerel üreticilerin hazırladıkları zeytinyağı, çökelek peyniri, ev yapımı reçeller, sabunlar ve daha birçok doğal ürünü satışa sunacak.

Festival boyunca ünlü şefler ve gastronomi uzmanları tarafından düzenlenecek atölyelerde Ege otlarıyla yapılan yemekler tanıtılacak.

Geçen yıl 80 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl da Ege'nin en büyük gastronomi ve kültür etkinliklerinden biri olmayı amaçlıyor.