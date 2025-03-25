Muğla'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, aralarında Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nın da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'te tefecilik suçunu örgütlü olarak yürüten kişilere yönelik operasyon başlattı.

Muğla ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen A.Ş. ile Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheliden 1'inin yurt dışında olduğu belirlendi, 2'sinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.