Turizm sezonunun erken açıldığı Güney Ege'de Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik arttı

DURMUŞ GENÇ - SABRİ KESEN - Ege'nin incileri Bodrum, Marmaris, Datça, Ortaca, Ula ve Fethiye'de Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla sezonu açan oteller, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ramazan Bayramı'nın okulların ikinci ara tatil dönemine denk gelişiyle Muğla genelindeki konaklama tesislerinde rezervasyonlar arttı. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu.

İngiltere'den 15 Mart'ta başlayan uçak seferleri ile İngilizlerin de gelmeye başladığı bölgede sezonu açan turizmciler, Ramazan Bayramı'nda yerli turist yoğunluğu bekliyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür turizmiyle de adından söz ettirdiğini söyledi.

Muğla'nın sahip olduğu güzelliklerle hem ülkede hem de dünyada tanınan bir kent olduğuna vurgu yapan Akbıyık, "Bu sene rezervasyonlar geçen yıldan çok daha iyi durumda. Muğla, yaklaşık 250 bin yatak kapasitesine sahip ve bu sene birçok tesis sezonu erken açarak belirli doluluk oranına ulaştı. Ramazan Bayramı nedeniyle de Muğla ve turistik ilçelerindeki tesislere talep oldukça fazla." ifadelerini kullandı.

Akbıyık, "Geçtiğimiz yıl ören yerlerimiz 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı. Bunlar vesilesiyle turizmi 12 aya yayacağız. Muğla ve ilçelerindeki ören yerleri ve antik kentleri gezen ziyaretçiler, milli parklarda da doğayla baş başa tatil yapabiliyor." diye konuştu.

Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıktığını belirten Akbıyık, kentin kültür turizminde de öne çıktığını kaydetti.

Mavi yolculuğa ilginin de en üst seviyede olduğuna dikkati çeken Akbıyık, el değmemiş koyları mesken tutan lüks yatların turizme ayrı canlılık kazandırdığını söyledi.

Akbıyık, "Bu sene Muğla'da havalar çok güzel gidiyor. Rezervasyon sayılarımız çok arttı. Birçok otelin doluluk oranları üst seviyede." dedi.

İngiltere'den gelen turistleri ağırlamaya başlayan kentte Ramazan Bayramı ile iç turizm hareketliliği de yaşanacağını ifade eden Akbıyık, beklenen artış nedeniyle karada, havada ve denizde ekiplerin 24 saat görev yapacağını ve denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

- 2025 turizm sezonunda yüzde 7-8 artış

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün de Marmaris, Ortaca ve Datça'da konaklama sektörünün Ramazan Bayramı'na hazır olduğunu ve misafirleri beklemeye başladıklarını bildirdi.

Ramazan Bayramı'nda arzu ettikleri seviyeye ulaşmak için potansiyel talep olduğunu dile getiren Aygün, "Açık olan otellerimizde doluluklar şu an yüzde 60-70 seviyelerinde. Daha da yoğunluk bekliyoruz. Son dakika satışlarıyla arzu ettiğimiz seviyelere ulaşmayı umuyoruz." dedi.

Aygün, İngiliz misafirlerin de rağbet gösterdiği bölgenin en önemli potansiyelini ise yine yerli turistlerin oluşturduğunu vurguladı.

Marmaris'e 13 Mart itibarıyla İngiltere pazarından turistler gelmeye başladığına işaret eden Aygün, "Bölgemizde konaklayan mevcut İngiliz misafirlerimiz var. Misafirlerimiz gelmeye devam edecek. 2025 turizm sezonunu bölgemizin yüzde 7-8 artışla tamamlayacağıyla ilgili beklentimiz var. Rezervasyonlar dahilinde bu artışı gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.

Aygün, bayram tatili için gösterilen ilgi karşısında turistik tesislerin de tüm hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.