Atık malzemeler Muğlalı kadınların elinde yeniden hayat buluyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde kadınlar, 13 farklı atölyede arta kalan atık malzemeleri günlük hayatta kullanılabilir yeni ürünlere dönüştürüyor.

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla "Sıfır Atık Projesi"ne destek olan kadınlar, atölyelerden arta kalan kumaş, deri ve ahşap malzemelerden günlük hayatta kullanılabilecek ürünler ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi"nin, bu mirasın korunması için atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Sıfır atık projesinin sadece bir geri dönüşüm projesi olmadığını, bir yaşam felsefesi olduğunu belirten Keleş, "Kaynaklarımızı daha verimli kullanarak, atık oluşumunu en aza indirmeyi ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Keleş, proje kapsamında 13 farklı atölyede, atıkların sanata, hayata ve günlük kullanılabilir ürünlere dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Dokuma atölyesinden arta kalan kumaşlardan perde, örtü gibi benzeri ürünler tasarladıklarına işaret eden Keleş, "Dekoratif el sanatları atölyemizde ahşap atıkları tarak ve toka gibi günlük hayatta kullanılabilecek ürünlere dönüştürüyoruz. Deri atölyemizde oluşan atıklardan çanta ve bozuk paralık gibi ürünler elde ediyoruz. Görsel sanatlar atölyemizdeki atıkları da resim ve tablo gibi sanatsal ürünlere dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Atık malzemelerden elde edilen ürünleri de "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında kent meydanında sergileyeceklerini anlatan Keleş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Mavi Yeşil Okullar" projesi kapsamında da merkezdeki tüm okullarda çeşitli aralıklarla sergiler açmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Zeynep Karacan da enstitüde kadınlardan oluşan 8 kişilik bir ekiple geleneksel kumaş dokuma atölyesinde çalıştıklarını söyledi.