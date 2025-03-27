Muğla'da Uluslararası Sıfır Atık Günü "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlandı

Muğla'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla program düzenlendi.

"Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla Muğla Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, 8 milyar insanın ve sayısız canlının evi olan Dünya'da her geçen gün daha da büyük bir sorun haline gelen ve iklim krizinde de başrol oynayan atık kirliliğinin, sağlığı tehdit ederken küresel ekonominin hanesine milyarlarca dolar da eksi yazdırdığını söyledi.

İnsanların yılda 2 milyar tondan fazla plastik, çürüyen gıda, atıl durumdaki elektronik eşya, tekstil ürünleri ve molozları Dünya yüzeyine bıraktığını belirten Akbıyık, "Çevre kirliliğine sebep olarak hava ve su kalitesini de yaşam için zorlaştıran atıklar, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin de yok olmasının nedenlerindendir. Tüketim kültürünün yarattığı sınırsız tüketim sınırsız atık sonucunu doğurmakta ve bu sonucun öncesini ve sonrasını yönetmek de nitelikli çaba gerektirmektedir." dedi.