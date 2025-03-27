Muğla'da Uluslararası Sıfır Atık Günü "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlandı
Muğla'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla program düzenlendi.
Muğla'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla program düzenlendi.
"Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla Muğla Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, 8 milyar insanın ve sayısız canlının evi olan Dünya'da her geçen gün daha da büyük bir sorun haline gelen ve iklim krizinde de başrol oynayan atık kirliliğinin, sağlığı tehdit ederken küresel ekonominin hanesine milyarlarca dolar da eksi yazdırdığını söyledi.
İnsanların yılda 2 milyar tondan fazla plastik, çürüyen gıda, atıl durumdaki elektronik eşya, tekstil ürünleri ve molozları Dünya yüzeyine bıraktığını belirten Akbıyık, "Çevre kirliliğine sebep olarak hava ve su kalitesini de yaşam için zorlaştıran atıklar, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin de yok olmasının nedenlerindendir. Tüketim kültürünün yarattığı sınırsız tüketim sınırsız atık sonucunu doğurmakta ve bu sonucun öncesini ve sonrasını yönetmek de nitelikli çaba gerektirmektedir." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uygun şekilde bertarafının ve geri kazanılmasının sağlanmasının hedeflendiğini, 2017 yılı itibarıyla Emine Erdoğan'ın himayesinde temelleri atılan Sıfır Atık Projesi'nin 2019 yılında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile tüm kamu ve özel alanlarda uygulanmaya başlandığını söyledi.
Sıfır Atık Projesi'nin kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını desteklediğini belirten Bolat, projenin israfı önleyerek atık oluşumunun yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından, ilkokul öğrencilerinin atık malzemeler kullanarak hazırladıkları defile ilgiyle izlendi.
Vali Akbıyık ve beraberindekiler daha sonra Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri atık malzemelerden günlük hayatta kullanılabilir yeni ürünlere dönüştürdüğü sergide açılan stantları gezerek ürünleri inceledi ve kursiyerleri tebrik etti.
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