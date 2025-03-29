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        Muğla'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:01 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:01
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        Muğla'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muğla ve Diyarbakır'da gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütün elebaşı olduğu öne sürülen A.Ş. ile Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M.A'nın da aralarında bulunduğu 8'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Marmaris'te örgütlü olarak tefecilik suçunu işleyenlere yönelik operasyon kapsamında 25 Mart'ta Diyarbakır ve Muğla'da 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda yakalanan 1 kişiyle birlikte toplam gözaltı sayısı 9 olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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