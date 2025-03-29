Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşan yoğunluğa karşı polis ekiplerince trafik ve yol güvenliği için alınan tedbirler sürüyor.

Tatil dolayısıyla vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin turistik bölgeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik denetimleri artırıldı.

Polis ekipleri, Menteşe ilçesindeki Muğla-Aydın kara yolu uygulama noktasında, vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemerinin kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, ekiplerle sürücülerin bayramını kutlayıp şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Sürücü ve yolculara bilgilendirici broşürler dağıtan Avcı, araçta bulunan çocuklara ise kitap ve oyuncak hediye etti.

Avcı, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak, trafikte emniyet kemeri kullanmaları, cep telefonuyla konuşmamaları uyarısında bulundu.