Köyceğiz'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Karaçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında yangına M.K'nin sebep olduğu tespit edildi.
Şüpheli, Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.