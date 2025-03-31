Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali yenileniyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesince, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yenileme projeleri başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:56 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali yenileniyor
        ABONE OL

        Muğla Büyükşehir Belediyesince, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yenileme projeleri başlatıldı.

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, terminalde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

        Aras, yaptığı açıklamada, Fethiye'nin hem bölge halkına hem de yerli ve yabancı misafirlere yakışır otobüs terminaline kavuşması için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

        Terminalin modern ve konforlu hale getirerek, bölgenin turizm potansiyeline uygun şekilde yenileneceğini belirten Aras, "Halkımızın ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak standartlara ulaşması için tüm düzenlemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Muğla’mızın 13 ilçesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor, daha mutlu ve yaşanabilir bir Muğla için çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Zeus Tapınağı restore edilen sütunlarıyla eski ihtişamına kavuşacak
        Zeus Tapınağı restore edilen sütunlarıyla eski ihtişamına kavuşacak
        Bodrum FK kupada tura odaklandı
        Bodrum FK kupada tura odaklandı
        Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
        Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bodrum'da bayram yoğunluğu
        Bodrum'da bayram yoğunluğu
        Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı tamamlandı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı tamamlandı