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        Marmaris'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki çiftin nikahı kıyıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan ilk iki çiftin nikah şahitliğini Kaymakam Nurullah Kaya yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:16
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        Marmaris'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki çiftin nikahı kıyıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan ilk iki çiftin nikah şahitliğini Kaymakam Nurullah Kaya yaptı.

        Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi Nikah Salonundaki törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz evlilik kredisinden faydalanan, Müberra Şahin ve Ertuğrul Han Yaraşlı ile Nermin Koçan ve Rıza Tuğcan Kızılpınar, Kaymakam Kaya'nın şahitliğinde evliliğe adım attılar.

        Kaymakam Kaya, törende yaptığı konuşmada, çiftleri tebrik ederek, 2025 Aile Yılı'nın aile değerlerini ve toplumsal dayanışmayı yeniden hatırlatma fırsatı sunduğunu söyledi.

        Çiftlerin mutluluğunu paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Kaya, "Aile, toplumumuzun en değerli hazinesidir ve her bireyin bu değeri benimsemesi, geleceğimizin teminatıdır. Kuracağınız birlikteliğin sevgi, saygı ve hoşgörü temelleri üzerine inşa edilmesini diliyorum." dedi.

        Kaya, yeni evlilere balayı sözü verdi. Çiftler de devletin sağladığı kredi imkanından kolaylıkla faydalandıklarını dile getirdi.

        Fotoğraf çekimiyle sona eren nikaha, Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ile çiftlerin aileleri ve yakınları da katıldı.

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        Galeri

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