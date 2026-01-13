Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Galatasaray-Fethiyespor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Güzel, keyifli bir maç oldu. Puan da alabilir, kupada iddialı bir konuma gelebilirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 23:43 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:43
        Galatasaray-Fethiyespor maçının ardından
        Karafırtınalar, Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem Galatasaray'ı hem de futbolcularını tebrik etti.

        Kendilerine destek veren taraftara teşekkür eden Karafırtınalar, "Güzel, keyifli bir maç oldu. Puan da alabilir, kupada iddialı bir konuma gelebilirdik. Netice'de Türkiye'nin en iyi takımlarından Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Arada 2 lig var. 5'li savunma ve geçiş oyununu tercih ettik. Duran toptan gol olmasaydı, ilerleyen dakikalarda daha geniş alanlar bulabilir ve şu an farklı bir şey konuşuyor olabilirdik." dedi.

        Karafırtınalar, takımın oyunundan memnun olduğunu, bu performansı lige taşımaları halinde başarılı olacaklarını kaydetti.

        Taraftarların sonuçtan olmasa da oyun olarak sahadan memnun ayrıldığını dile getiren Karafırtınalar, oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmeye çalıştıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

