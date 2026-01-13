Bodrum FK'nın yeni başkanı Taner Ankara oldu

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübümüzün yeni başkanı Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.