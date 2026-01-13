Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'nın yeni başkanı Taner Ankara oldu

        Bodrum FK'de yeni başkanı Taner Ankara oldu.

        Giriş: 13.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:41
        Bodrum FK'nın yeni başkanı Taner Ankara oldu
        Bodrum FK'de yeni başkanı Taner Ankara oldu.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübümüzün yeni başkanı Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Bodrum FK'de başkan Aşkın Demir, 30 Aralık 2025'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

