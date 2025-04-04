Bodrum'da kapsamlı temizlik çalışmaları Müskebi'den başladı

Bodrum Belediyesi ekipleri, her yıl yaz sezonu öncesi gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarına Müskebi Mahallesi'nden başladı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen temizlik çalışmaları, bu yıl 5-6 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 6. Bodrum Acı Ot Festivali öncesi Müskebi Mahallesi'nden başladı.

Toplam 8 araç ve 70 personelden oluşan ekip, Müskebi Pazar Yeri'nden başlayarak festivalin düzenleneceği Cumhuriyet Caddesi ile caddeye bağlı ara sokaklarda temizlik yaptı. Ayrıca Köyiçi mevkisindeki alanlarda ot temizliği, süpürme ve yol yıkama işlemleri gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmalarında, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 11 kişilik ekip de budama çalışması yaptı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise Acı Ot Festivali için alan kurulumu ve teknik destek sağladı.

Bodrum Belediyesinin kapsamlı temizlik çalışmaları, yaz aylarında yoğunluk yaşanacak mahalleler başta olmak üzere belirlenen plan doğrultusunda tüm mahallelerde sürdürülecek.