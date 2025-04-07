Muğla'da çiftçilere zirai don eğitimi verildi

Çiftçiler, zirai don öncesi ve sonrası nasıl tedbir alacaklarını konusunda bilgilendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Dalaman Ziraat Odası'nda düzenlenen eğitimde, Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz ile Pınar Gitmez tarafından sunum yapıldı.

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