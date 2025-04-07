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        Muğla'da çiftçilere zirai don eğitimi verildi

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde çiftçilere, "Zirai don öncesi ve sonrası tarımsal tedbirler" konulu eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:16
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        Muğla'da çiftçilere zirai don eğitimi verildi
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde çiftçilere, "Zirai don öncesi ve sonrası tarımsal tedbirler" konulu eğitim verildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Dalaman Ziraat Odası'nda düzenlenen eğitimde, Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz ile Pınar Gitmez tarafından sunum yapıldı.

        Çiftçiler, zirai don öncesi ve sonrası nasıl tedbir alacaklarını konusunda bilgilendirildi.

        Program sonunda eğitime katılan çiftçilere Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gübre desteği sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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