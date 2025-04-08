Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
B.B.Y. yönetimindeki kamyonet, Milas-Yatağan kara yolu Korucuk Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek U.Y'nin kullandığı 48 AFC 020 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü ile otomobilde bulunan S.G. ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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