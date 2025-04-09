Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

        Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, Onvo Antalyaspor karşısında kazanmak için oynayacaklarını söyledi.

        Çalışmalarının sonucunu aldıklarını belirten Morais, "İstatistikler bunu gösteriyor. Bizim burada yapmamız gereken her gün daha iyi çalışıp takımı en iyi seviyelere getirmek, hep bunun üzerine kafa yoruyoruz. Önümüzde zorlu bir mücadele var, takım olarak en iyi şekilde hazırlanıp, kazanma ihtimalimizi nasıl arttırabiliriz bunun üzerine kafa yoruyoruz." dedi.

        - "Bu oyuncularımın eseri"

        Oyuncularının çok iyi karakterler olduğuna değinen Morais, şöyle konuştu:

        "Onların gösterdiği adanmışlık bu karakterle birleşince ortaya bu sonuçlar çıkıyor. Bu oyuncularımın eseri. Antrenmanlarda ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla her oyuncu şans bulabilir ve her oyuncumun elinden geleni yapacağını biliyorum. Şu anda şanslıyız ki ciddi sakatlığı olan oyuncumuz yok. Bu da bizim için iyi durum, her oyuncum sağlıklı ve oynayabilecek düzeyde. Antalyaspor ile karşılaşmak benim için özel bir duygu. Orada güzel anılarım var, taraftar ve camiayla güçlü anılarım var. Antalyaspor'un almış olduğu sonuçlardan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi bir yolda gidiyorlar ama bu bir rekabet. Biz Süper Lig'de her maçta mücadele etmek için varız. Antalyaspor karşısında da elimizden gelen en iyi oyunu sergileyip kazanmak için oynayacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Kucağında bebeği olan karısını darp etti!
        Kucağında bebeği olan karısını darp etti!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Erasmus+ kapsamında Alman öğretmen ve öğrenciler Fethiye'ye geldi
        Erasmus+ kapsamında Alman öğretmen ve öğrenciler Fethiye'ye geldi
        Fethiye'de kansere karşı farkındalık yaratmak için eğitim düzenlendi
        Fethiye'de kansere karşı farkındalık yaratmak için eğitim düzenlendi
        Bodrum'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bodrum'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Bodrum'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Bodrum'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon litreyi aşkın atık s...
        Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon litreyi aşkın atık s...