Erasmus+ kapsamında Alman öğretmen ve öğrenciler Fethiye'ye geldi

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki programı Erasmus+ kapsamında yürütülen "Çevre Kirliliğine Karşı Çevre Dostu Ekonomi" projesi dolayısıyla Alman öğretmen ve öğrenciler Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Proje kapsamında geçen yıl kasım ayında Almanya'ya giden Fethiye Belediye Fen Lisesi öğretmenleri Semiha Töre, Hatice Eser ve Serkan Aslanoğlu rehberliğinde 10 öğrenci, 10 gün çevre kirliliği ile çevre dostu ekonomik modeller üzerine gözlem yaptı.

Çevre bilinci ve sürdürülebilir ekonomi konularında öğrenciler arasında farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje doğrultusunda, Alman GiG Ergenzingen okulundan öğretmeni rehberliğinde 10 öğrenci de 10 günlüğüne Fethiye'ye geldi.

Alman öğrenciler, öğretmenleriyle ilçenin çeşitli noktalarında saha çalışmaları yaparak çevresel sorunları yerinde inceliyor.

Projenin koordinatör öğretmeni Semiha Töre, projenin öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmanın yanı sıra uluslararası işbirliği ve kültürel etkileşim açısından büyük katkılar sunduğunu söyledi.