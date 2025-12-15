Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Öte yandan, organize suç örgütünün, 245 kişiyi 323 milyon lira dolandırdığı, paravan şirketlerin banka hesaplarında ise 508 milyon lira hesap hareketliliği olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kurdukları sahte yatırım web siteleri, sahte borsa aplikasyonları ve paravan şirketlerle nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

