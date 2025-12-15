Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu basın mensuplarıyla buluştu

        TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu üyeleri ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:08
        TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu basın mensuplarıyla buluştu
        TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu üyeleri ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, kurulun yürüttüğü faaliyetler ile Bodrum turizminin mevcut durumu ve gelecek sezon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Gelecek yıl turizm sezonu ve TÜRSAB Bodrum'un çalışmaları hakkında bilgi veren Kantarmış, seçim sürecinin ardından sahaya indiklerini ve yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti.

        Turizmin Türkiye’nin itibarı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kantarmış, bu büyüklükte bir sektörün yükünün tek başına bir kurum tarafından taşınamayacağını, birlikteliğin bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getirdi.

        Kantarmış, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Basın buluşmasına TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Ozan Aydemir, Erçin Özen, Hamdi Artuk, Fatih Öztarakçı ve Ahmet Şimşek de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

