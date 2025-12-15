Muğla'da çeşitli suçlardan yakalanan 15 kişi tutuklandı
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 44 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 44 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 8-14 Aralık'ta yapılan 3 bin 737 devriye görevinde, 34 bin 469 kişi ve 3 bin 179 araç kontrol edildi.
Ekiplerin yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.
Bu kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.