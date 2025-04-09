Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:09 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus ekibi, sanayi sitesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Yapılan sorguda şüphelinin farklı suçlardan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Muğla'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de işletmelere atık yağ denetimi yapıldı
        Fethiye'de işletmelere atık yağ denetimi yapıldı
        Bodrum Hotel Show 2025 başladı
        Bodrum Hotel Show 2025 başladı
        Bodrum'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında hasat yapıldı
        Bodrum'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında hasat yapıldı
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, bir yılını değerlendirdi
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, bir yılını değerlendirdi
        MTO kütüphaneye sınırlı sayıda basılan özel eserler bağışladı
        MTO kütüphaneye sınırlı sayıda basılan özel eserler bağışladı