GÜNCELLEME - Fethiye'de 3 motor yat ile 1 yelkenli yangında kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi.

Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede 2 motor yat ile 1 yelkenliye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ile bir Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Yangından etkilenen tekneler, müdahalenin ardından açığa çekildi. Yangında 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen teknelerde soğutma çalışması sürüyor.