Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1874 yolcu getirdi
Muğa'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" ismli kruvaziyer ile 1874 yolcu geldi.
Muğa'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" ismli kruvaziyer ile 1874 yolcu geldi.
Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
Mikonos Limanı'ndan gelen gemide çoğunluğu İngiliz 1874 yolcu ile 739 personel bulunuyor.
Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.
Geminin bir sonraki durağı Kandiye (Heraklion) Limanı olacak.
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