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        Muğla'da denize düşen kişinin cesedi, Kaş kıyısında bulundu

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:55
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        Muğla'da denize düşen kişinin cesedi, Kaş kıyısında bulundu
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu.

        Balık avladığı tekneden denize düşen Enver Gencel'in (62) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü. Gencel'in cesedi, Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu.

        Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        - Olay

        Enver Gencel dün Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avladığı tekneden denize düşmüş, bölgede jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekibince arama çalışması başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri

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