Muğla'da denize düşen kişinin cesedi, Kaş kıyısında bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu.
Balık avladığı tekneden denize düşen Enver Gencel'in (62) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü. Gencel'in cesedi, Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu.
Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
- Olay
Enver Gencel dün Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avladığı tekneden denize düşmüş, bölgede jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekibince arama çalışması başlatılmıştı.
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