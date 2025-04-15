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        Bodrum'da kağıt toplayan kişi konteynerde bulduğu ziynet eşyasını sahibine ulaştırdı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayan kişi, konteynerde bulduğu ziynet eşyasını polise teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:11
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        Bodrum'da kağıt toplayan kişi konteynerde bulduğu ziynet eşyasını sahibine ulaştırdı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayan kişi, konteynerde bulduğu ziynet eşyasını polise teslim etti.

        İlçede kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Aslan Kalkay, kent merkezinde çöp konteynerini ayıkladığı sırada siyah poşet buldu.

        Poşette ziynet eşyası olduğunu gören Kalkay, Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek, altınları teslim etti.

        Ev temizliği sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı ifade edilen ziynet eşyaları sahibine ulaştırıldı.

        Öte yandan, örnek davranış sergileyen Aslan Kalkay'ın polis ekiplerinin girişimiyle bir restoranda işe yerleştirildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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