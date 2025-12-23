Sıfır atıkta "İyi Uygulama Örneği Ödülü" alan çevre kulübü engellileri de unutmadı

Muğla'da düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı'nda "İyi Uygulama Ödülü" kazanan Ortaca Cengiz Topel İlkokulu Çevreyi ve Yeşili Koruma Kulübü öğretmen ve öğrencileri, topladıkları atık yağları geri dönüşüme göndererek aldıkları 11 tekerlekli sandalyeyi engellilere hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Ortaca Cengiz Topel İlkokulu Çevreyi ve Yeşili Koruma Kulübü öğretmen ve öğrencileri tarafından "Ortaca'da Evimiz, Temiz Kalsın Çevremiz" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında evlerden topladıkları 6 bin 587 litre atık yağı geri dönüşüme gönderen proje ekibi, bu kapsamda 11 tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahibi engelli bireylerin de yüzünü güldürdü.

- Vali Akbıyık proje ekibini kutladı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, projede yer alan öğretmen ve öğrencilerle birlikte Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, okulu ve proje ekibini tebrik etti.

Ortaca Cengiz Topel İlkokulu'nun çevre bilinci konusundaki çalışmalarını büyük bir takdirle karşıladığını belirten Akbıyık, "Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için atılan her adım çok kıymetli. Diğer yandan engel tanımayan çocuklarımızın desteklenmesi projeyi daha anlamlı hale getiriyor." dedi.

Akbıyık, çevre bilincinin artırılmasında ve projelerin etkin bir şekilde uygulanmasında gösterdiği gayretlerden dolayı Ortaca Cengiz Topel İlkokulu Çevreyi ve Yeşili Koruma Kulübü öğretmeni Kamil Karakaş ve öğrencileri Elif Zümra Atik, Ayşe Yüsra Güner ve Nazlı Canan Karakaş'ı tebrik ederek hediye verdi.

Ayrıca proje ekibi, geçen hafta Muğla'da düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı'nda "İyi Uygulama Ödülü" almıştı.