Türkiye Şampiyonu Aziz Can Aydoğan İl Milli Eğitim Müdürü Çay'ı ziyaret etti

Türkiye Şampiyonu Aziz Can Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı ziyaret etti.

Şampiyon öğrenciye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal eşlik etti.

Görüşmede Emre Çay, başarının herkes için bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Aydoğan, 7- 8 Nisan'da Karaman'da düzenlenen 100 Metre Down Sendromlular Yıldız Erkekler yarışmasında 18.55 saniyelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olmuştu.