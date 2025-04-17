Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Ortaca'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Ortaca ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaca'da evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ortaca ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Arıkbaşı Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Binanın giriş kısmında bulunan elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Fethiye'de otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı
        Fethiye'de otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı
        Bodrum'a "Emerald Azzurra" gemisiyle 81 yolcu geldi
        Bodrum'a "Emerald Azzurra" gemisiyle 81 yolcu geldi
        Yüzücü Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçmek için kulaç atacak
        Yüzücü Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçmek için kulaç atacak
        Bodrum FK ilk peşinde
        Bodrum FK ilk peşinde
        Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu Ka'iwi Kanalı'nı geçecek
        Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu Ka'iwi Kanalı'nı geçecek
        Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu
        Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu