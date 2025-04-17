Ortaca'da evde çıkan yangın söndürüldü
Ortaca ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Ortaca ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Arıkbaşı Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Binanın giriş kısmında bulunan elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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