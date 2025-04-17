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        Fethiye'de otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:25
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        Fethiye'de otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

        Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. (70) idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, Göcek mevkisinde aynı istikamette giden bisikletlilere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Alkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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