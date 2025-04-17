Fethiye'de otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.
Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. (70) idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, Göcek mevkisinde aynı istikamette giden bisikletlilere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Alkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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