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        Muğla'da 3 ayda 5 suç örgütü çökertildi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2025 yılının 3 aylık döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarla 5 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 21 kişinin tutuklandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:54
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        Muğla'da 3 ayda 5 suç örgütü çökertildi
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2025 yılının 3 aylık döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarla 5 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 21 kişinin tutuklandığını açıkladı.

        Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, 3 aylık asayiş raporlarını paylaştı.

        Muğla'da huzur, güven ve asayiş ortamının korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Akbıyık, "2025 yılının 3 aylık döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 5 operasyonda 5 suç örgütü çökertilirken, 21 kişi tutuklandı, 56 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı." dedi.

        Kentin her köşesinde "zehir tacirlerine" göz açtırmadıklarını vurgulayan Akbıyık, düzenlenen 133 operasyonda 145 kişinin tutuklandığını, 58 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

        Akbıyık, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 100 operasyon yapıldığını anlatarak, operasyonlarda 86 kişinin tutuklandığını, 24 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını, 43 araca el konulduğunu ve 226 düzensiz göçmenin ise geri gönderme merkezlerine gönderildiğini kaydetti.

        Kentte arama kaydı bulunan 1260 kişinin de yakalanarak gerekli işlemlerin yapıldığını vurgulayan Akbıyık, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

        Akbıyık, terör örgütleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 2 kişinin tutuklandığını, 7 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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