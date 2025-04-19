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        Köyceğiz Çocuk Kitapları Festivalinde kostüm yarışması yapıldı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl ilki yapılan "Köyceğiz Çocuk Kitapları Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında kostüm yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:49
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        Köyceğiz Çocuk Kitapları Festivalinde kostüm yarışması yapıldı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl ilki yapılan "Köyceğiz Çocuk Kitapları Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında kostüm yarışması düzenlendi.

        Köyceğiz Belediyesince bu yıl ilki yapılan festivalde "Masal Kahramanları kostüm" yarışması gerçekleştirildi.

        Anne-babaları ya da danışman eşliğinde yarışmaya katılan miniklerden dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, yaptığı açıklamada, kitap okumayı teşvik etmek ve kültürel birikimi zenginleştirmek amacıyla yaptıkları festivalde çocukların kostüm yarışmasının eğlenceli geçtiğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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