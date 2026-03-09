Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da kıyı şeridindeki atıklar kaldırıldı

        Bodrum ilçesinde kıyı şeridindeki beton su basmanı ile atıklar kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da kıyı şeridindeki atıklar kaldırıldı

        Bodrum ilçesinde kıyı şeridindeki beton su basmanı ile atıklar kaldırıldı.


        İlçe Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından, Kumbahçe Mahallesi Azbakbaşı mevkiindeki işletme tarafından dere yatağına yapılan beton su basmanı iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

        İlçede son yaşanan fırtına ile denize uçan şemsiye şezlong gibi malzemeler de kıyı ve denizden alınarak temizlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kadınlar Günü'nde kocası tarafından katledilen kadın toprağa verildi Cenaze...
        Kadınlar Günü'nde kocası tarafından katledilen kadın toprağa verildi Cenaze...
        Büyükşehir'den hasta ve hasta yakınlarına konaklama desteği
        Büyükşehir'den hasta ve hasta yakınlarına konaklama desteği
        Muğla Menteşe Anadolu Lisesi'nde coşkulu karşılama
        Muğla Menteşe Anadolu Lisesi'nde coşkulu karşılama
        Bodrum'da kadınlara savunma eğitimi: "4 hareket bile hayat kurtarabilir"
        Bodrum'da kadınlara savunma eğitimi: "4 hareket bile hayat kurtarabilir"
        Marmaris'teki Piramit Mezar koruma altına alınıyor
        Marmaris'teki Piramit Mezar koruma altına alınıyor
        Eşi tarafından öldürülen Sermin'in tabutunu kadınlar taşıdı
        Eşi tarafından öldürülen Sermin'in tabutunu kadınlar taşıdı