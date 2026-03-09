Kadınlar Günü'nde öldürülen Sermin Bacak, Fethiye'de defnedildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi tarafından bıçaklanan ve hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sermin Bacak, memleketi Fethiye'de son yolculuğuna uğurlandı.



Kavaklıdere'deki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Bacak'ın cenazesi, Fethiye'ye getirildi. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze töreninde kadınlar, cinayete tepki göstermek amacıyla Bacak'ın tabutunu omuzlarında taşıdı.



Törene Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, maktulün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cenazeye katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.



Bacak'ın yakından tanıdığı bir ailenin ferdi olduğunu belirten Karaca, "Çok üzgünüz. Böyle bir olayın yaşanması kabul edilebilir bir durum değil. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.6

