Marmaris'teki 2 bin yıllık piramit mezar koruma altına alınıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 2 bin yıllık piramit tipli mezar yapısıyla ilgili Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından koruma ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.



Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izni ve Marmaris Müze Müdürlüğünün denetiminde yürütülen çalışmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer’in bilimsel danışmanlığında gerçekleştiriliyor.



Bütçesi MTO tarafından karşılanan projeyle, Helenistik dönemden kalan anıtın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.



Piramit tipli mezarın, üzerinde yer alan mermer levhadaki eski Yunanca yazıta göre, Diagoras ve eşi Aristomakha'ya ait olduğu biliniyor.



Mimari yapısıyla oldukça nadir örnekler arasında gösterilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilen anıt, bölgenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.



- Fotokapan ve kamera ile korunacak



Çalışmalar kapsamında ilk etapta mezar çevresindeki yoğun bitki örtüsü temizleniyor.



Alanın güvenliğini sağlamak amacıyla anıtın etrafına koruma şeridi çekilecek, fotokapan ve kamera sistemleri kurulacak. Ziyaretçi konforunu artırmak için yürüyüş güzergahı ve basamakların ekleneceği alanda, bilgilendirme tabelaları ile gece aydınlatması da yapılacak.



MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yönetim kurulu üyeleriyle çalışmaları yerinde inceledi.



Projenin nisan ortasında tamamlanmasının planlandığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:



"İlçemizin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için çeşitli projeler yürütüyoruz. Türkiye'de ayakta kalan tek piramit tipli mezar olma özelliği taşıyor. Bu anıt eserin korunması ve güvenli bir şekilde ziyaret edilebilmesi için çalışmaları başlattık. Projeye katkı sağlayan Marmaris Müze Müdürlüğüne, proje danışmanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."​​​​​​​

