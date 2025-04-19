Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 6. ayağı başladı

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Estonya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

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