Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 6. ayağı başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayak mücadelesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:52 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 6. ayağı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayak mücadelesi başladı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Estonya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde verdiği brifingle hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre körfezde antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.

        İlk gün iki yarış gerçekleştirilirken balonlarını açan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu.

        Trofenin son ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi

        Benzer Haberler

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı
        Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu
        Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu
        Köyceğiz Çocuk Kitapları Festivalinde kostüm yarışması yapıldı
        Köyceğiz Çocuk Kitapları Festivalinde kostüm yarışması yapıldı
        İztuzu'nda 2025 yuvalama sezonu hazırlıkları başladı
        İztuzu'nda 2025 yuvalama sezonu hazırlıkları başladı
        Dalaman'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" festivali düzenlend...
        Dalaman'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" festivali düzenlend...
        Fethiyespor, Kırklarelispor'u ağırlayacak
        Fethiyespor, Kırklarelispor'u ağırlayacak