Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Üsküdar Belediyespor'u 38-23 yendi.
Giriş: 19.04.2025 - 18:59 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:21
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Üsküdar Belediyespor'u 38-23 yendi.
Gümbet Binnaz Karakaya Spor Tesisi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 21-11 kazandı.
İkinci devrede skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 38-23 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 21 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de yine Bodrum'da oynanacak.
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