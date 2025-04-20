Bodrum'da denizde yarı batık haldeki tekne vinç yardımıyla kurtarıldı

Kurtarma çalışmasının deniz alanının güvenliğinin sağlanması açısından yapıldığı ve bu çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde yaklaşık iki yıl önce büyük bir bölümü battığı öğrenilen 16 metrelik "Suntan" isimli teknenin kurtarılması için Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

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