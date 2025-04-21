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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:02 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:02
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yenerek finale yükseldi.

        Binnaz Karakaya Spor Tesisi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 22-17 önde bitirdi.

        İkinci devrede skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 35-30 galip ayrıldı.

        Eşleşmedeki ilk maçtan da 38-23 galip ayrılan Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

        Armada Praxis Yalıkavak, finalde Adasokağı ile karşılaşacak.

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