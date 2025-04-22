Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 325 sentetik ecza, tabanca, av tüfeği, 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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