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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:11
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 325 sentetik ecza, tabanca, av tüfeği, 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında 39 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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